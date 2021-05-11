В ЄС очікують швидкого схвалення вакцини BioNTech/Pfizer для дітей 12-15 років

Глава Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) заявила у понеділок, що застосування вакцини BioNTech/Pfizer проти коронавірусу для дітей у віці від 12 до 15 років може бути схвалене в ЄС, можливо, вже цього місяця.

Про це Емер Кук сказала, спілкуючись з журналістами кількох європейських газет, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

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"Зараз мета, яку ми поставили перед собою - це схвалення в червні. Ми намагаємося зрозуміти, чи зможемо ми прискорити цей процес до кінця травня", - сказала Емер Кук журналістам.

Її коментарі були опубліковані у той час, як аналог європейського регулятора у США оголосив, що дозволяє використання вакцини BioNTech/Pfizer для дітей у віці від 12 до 15 років.

Кук сказала, що європейський регулятор, який базується в Амстердамі, отримав дані BioNTech/Pfizer, і що "нам пообіцяли дані клінічних випробувань та досліджень, проведених в Канаді, протягом найближчих двох тижнів, тож ми збираємося пришвидшити нашу оцінку".

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