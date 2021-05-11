В ЕС ожидают быстрого одобрения вакцины BioNTech/Pfizer для детей 12-15 лет

Глава Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) заявила в понедельник, что применение вакцины BioNTech/Pfizer против коронавируса для детей в возрасте от 12 до 15 лет может быть одобрено в ЕС, возможно, уже в этом месяце.

Об этом Эмер Кук сказала, общаясь с журналистами нескольких европейских газет, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

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"Сейчас цель, которую мы поставили перед собой, это одобрение в июне. Мы пытаемся понять, сможем ли мы ускорить этот процесс до конца мая", - сказала Эмер Кук журналистам.

Ее комментарии были опубликованы в то время, как аналог европейского регулятора в США объявил, что позволяет использование вакцины BioNTech/Pfizer для детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Кук сказала, что европейский регулятор, который базируется в Амстердаме, получил данные BioNTech/Pfizer, и что "нам пообещали данные клинических испытаний и исследований, проведенных в Канаде, в течение ближайших двух недель, и мы собираемся ускорить нашу оценку".

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