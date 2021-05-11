Главу МЗС України вперше запросили до формату 5 держав Центральної Європи

Глава МЗС України Дмитро Кулеба 12-13 травня відвідає Словаччину, де вперше візьме участь в засіданні глав дипломатії Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини та Чехії, які створили формат Центральноєвропейської п’ятірки.

Про це у вівторок повідомили в пресслужбі МЗС України, пише "Європейська правда".

"Дмитро Кулеба обговорить з колегами безпекову ситуацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту та поблизу українського кордону, зміцнення безпеки в Східній та Центральній Європі, інтеграцію України до ЄС і НАТО. Міністр також проведе під час візиту низку двосторонніх зустрічей", - йдеться у повідомленні міністерства.

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Центральноєвропейська п'ятірка – регіональний формат взаємодії міністрів закордонних справ Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини та Чехії, створений у 2020 році за ініціативи глави австрійського зовнішньополітичного відомства, підкреслює МЗС.

У рамках цього формату п’ять країн Центральної Європи обговорюють актуальні питання європейської та регіональної політики, додали у відомстві.

Міністр закордонних справ України братиме участь в засіданні Центральноєвропейської п'ятірки вперше.