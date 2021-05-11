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Главу МИД Украины впервые пригласили к формату пяти государств Центральной Европы

Вторник, 11 мая 2021, 11:55

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 12-13 мая посетит Словакию, где впервые примет участие в заседании глав дипломатии Австрии, Словакии, Словении, Венгрии и Чехии, которые создали формат Центральноевропейской пятерки.

Об этом во вторник сообщили в пресс-службе МИД Украины, пишет "Европейская правда".

"Дмитрий Кулеба обсудит с коллегами безопасность в зоне российско-украинского вооруженного конфликта и вблизи украинской границы, укрепление безопасности в Восточной и Центральной Европе, интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Министр также проведет во время визита ряд двусторонних встреч", - говорится в сообщении министерства.

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Центральноевропейская пятерка - региональный формат взаимодействия министров иностранных дел Австрии, Словакии, Словении, Венгрии и Чехии, созданный в 2020 году по инициативе главы австрийского внешнеполитического ведомства, подчеркивает МИД.

В рамках этого формата пять стран Центральной Европы обсуждают актуальные вопросы европейской и региональной политики, добавили в ведомстве.

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Кулеба МИД
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