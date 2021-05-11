У Молдові затримали ще одного підозрюваного в причетності до викрадення Чауса
Генеральна прокуратура Молдови повідомила про затримання ще однієї особи, підозрюваної в причетності до викрадення колишнього українського судді Миколи Чауса.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.
30-річного чоловіка, ім’я і громадянство якого не називають, затримали ще 9 травня, але оголосили про це лише 11 травня.
Як повідомили у прокуратурі, під керівництвом Прокуратури з боротьби з організованою злочинністю і особливих справ слідчі затримали під час в’їзду на територію Молдови 30-річного чоловіка.
Наступного дня йому висунули звинувачення в "організації та виконанні дій групи осіб, яка безпосередньо брала участь у викрадені українського екссудді". 11 травня прокурори вимагатимуть його арешту.
Якщо провину звинуваченого доведуть у суді, за цією статтею йому загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 3 квітня стало відомо, що група невідомих озброєних чоловіків викрала суддю в центрі Кишинева. За даними МВС Молдови, суддю вивезли в Україну.
Президентка Молдови Мая Санду назвала неприпустимим той факт, що в країні викрали українського суддю Миколу Чауcа.
МВС Молдови вже вдалося встановити особи частини організаторів викрадення Чауса і затримати одного підозрюваного.
Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив Молдову у непричетності України до ситуації з викраденням судді Миколи Чауса та запропонував створити спільну робочу групу з цього питання.
Тим часом журналісти-розслідувачі RISE.Moldova у співпраці з українським "Слідство.інфо" опублікували серію матеріалів, у яких наводять докази того, що ймовірні учасники викрадення Чауса можуть бути пов’язані з українською розвідкою.
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