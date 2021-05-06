Українські розвідники, що викрали Чауса в Молдові, орендували авто з GPS-маячком - ЗМІ

Українці, ймовірно, співробітники розвідки, які викрали у Кишиневі колишнього суддю Миколу Чауса, пересувалися на орендованому авто з GPS-маячком, завдяки чому слідство змогло встановити їхній маршрут пересування.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі журналістів-розслідувачів RISE Moldova та українського Слiдство.інфо.

Викрадення Чауса планувалося щонайменш за 19 днів до цього і за ним стежила група з більш ніж 10 осіб у період з 15 березня по 3 квітня 2021 року, пишуть журналісти з посиланням на матеріали молдовських правоохоронців, що опинились у їхньому розпорядженні.

Всі вони прибули у Молдову окремими групами, часто змінювали місце проживання, не проживали разом і поїхали також окремо в різний час. Щонайменш п’ятеро з них вочевидь показали на митниці паспорти з вигаданими іменами.

За даними розслідувачів, один з таких українців, 34-річний Юрій Коваленко, що прибув в країну автобусом 15 березня через пункт пропуску Атаки⎯ Могилів-Подільський, за два дні - 17 березня - вирушив у кишинівський прокат авто на вул. Іона Крянге.

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Там він підписав угоду про оренду червоного Hyundai Accent з наступного дня. "Автомобіль був обладнаний системою GPS, тому можна було відстежити його маршрут", - пишуть розслідувачі.

У наступні три дні - 18, 19, 20 березня на цьому авто він буде їздити по Кишиневу. Щоразу маршрут буде майже ідентичним: до готелю свого напарника Івана Федосенка, з яким приїхав одним рейсом, а далі - до будинку у мікрорайоні Ботаніка на бульварі Дебечал, де проживав Чаус.

20 березня Коваленко поїхав напряму у район проживання Чауса. Вночі о 1:07 він зупинився біля готелю на вулиці Петру Мовіле та о 01:41 поїхав звідти.

21 березня о 9 ранку Коваленко виїхав об 11:38, заїхав на 20 хвилин до винного магазину у центрі Кишинева, а о 12:05 здав орендоване авто. Того ж дня він поїхав з Молдови через Атаки, а Федосенко залишився ще на кілька днів.

24 березня пообіді через пункт пропуску в Атаках знову прибув Коваленко, а разом з ним ще один українець, вони перетнули кордон пішки. Цього разу напарником Коваленка, за даними журналістів, був "Едуард Ставицький", спражнє ім’я якого - Андрій Куценко і який теж пов’язаний з військовою розвідкою.

25 березня Коваленко вирушив у ту саму компанію оренди авто і взяв на два дні Volkswagen Jetta. Близько 10:10 машина зупинилася у мікрорайоні Ботаніка недалеко від домівки Чауса. З 15:07 до 16:48 машина стояла біля готелю на вул. Пушкіна, а з 18 години і до наступного дня - на вулиці Каля Орхейулуй біля ресторану.

27 березня Коваленко попросив продовжити термін оренди авто та дізнався, що йому прийшов штраф за порушення правил дорожнього руху. Того ж дня автомобіль знову стояв біля будинку Чауса, а потім - біля спеціалізованого магазину вин, куди вже приїздив двічі.

28 березня Коваленко здав це авто і разом з Куценком переїхав до іншого готелю.

29 березня у тій самій компанії авто орендував 36-річний Олексій Сотников, взявши на три дні білий Renault Megane без системи GPS.

30 березня українець Олексій Нечаєв у тій же компанії орендує авто, яке недавно здав Коваленко - Volkswagen Jetta з GPS. Він також приїздив до будинку Чауса, і 31 березня паркувався поруч з трьома машинами біля парку Сергія Лазо - Ford Transit, Mercedes Benz и Renault Scenic, дві з яких потім будуть використані для викрадення судді.

3 квітня близько 15:30 - за кілька годин після викрадення Чауса - Коваленка і Куценка- "Едуарда Ставицького" зафіксували на пункті перетину кордону "Атаки-Могилів-Подільський". Вони з’явилися майже одразу після того, як до пункту перетину кордону приїхала Toyota с дипломатичними номерами, у якій напевно і вивезли Чауса. За даними слідства, Коваленко й Куценко прибули з Кишинева до Атак на автомобілі українського посольства.

У попередніх розслідуваннях RISE Moldova розповідали, що Юрій Коваленко навчався у Вищому військовому училищі в Одесі та може бути пов’язаний з українською розвідкою. На 2018 рік він був прописаний у Києві на вул. Електриків, 33, на Рибальському півострові. За цією є адресою розташоване Головне управління розвідки Міноборони України. За тією самою адресою, Електриків 33, у 2008 році працював Іван Федосенко.

Українці Нечаєв і Сотников згадувалися в одному з попередніх матеріалів. Зокрема, журналісти дізнались, що ці особи скоріш за все в’їхали у Молдову під паспортами прикриття.

Журналісти встановили, що у наступні години після Коваленка й Куценка з Молдови виїхали ще низка осіб, ймовірно причетних до викрадення судді. Це 45-річний українець Олег Стадник, проти якого у Молдові торік відкрили кримінальну справу. У 2016 році Національний антикорупційний центр почав розслідування проти посадовців, які видали Стаднику документи на ім’я реального громадянина Молдови. Слідом за ним до пункту перетину кордону прибули 36-річний Олександр Костенюк, який, за даними слідства, раніше був начальником управління кримінального розшуку у Львові.

Далі в Атаки прибули 45-річний Роман Кожушко та 30-річний Михайло Булега, які приїхали на таксі з Бєльць, а після них - 48-річні Юрій Ткач і Богдан Кузмак. Останніми з групи, за даними журналістів, були 43-річний Андрій Солтис і 30-річний Тарас Штойко.

Представник Головного управління розвідки у коментарі Hromadske категорично заперечив зв’язок відомства з викраденням судді Чауса.

Нагадаємо, 3 квітня стало відомо, що група невідомих озброєних чоловіків викрала суддю в центрі Кишинева. За даними МВС Молдови, суддю вивезли в Україну.

Президентка Молдови Мая Санду назвала неприпустимим той факт, що в країні викрали українського суддю Миколу Чауcа.

МВС Молдови вже вдалося встановити особи частини організаторів викрадення Чауса і затримати одного підозрюваного.

Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив Молдову у непричетності України до ситуації з викраденням судді Миколи Чауса та запропонував створити спільну робочу групу з цього питання.

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