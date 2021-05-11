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У Австрії засудили чоловіка, що кашляв на колишню дружину, коли хворів на COVID

Вівторок, 11 травня 2021, 20:42

Мешканця Австрії засудили до тюремного ув'язнення за умисне зараження своєї колишньої дружини коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на австрійське видання Krone.

63-річний чоловік в листопаді минулого року навмисно кашляв в обличчя своїй колишній дружині, коли у нього був позитивний тест на коронавірус.

Він був засуджений  до дев'яти місяців тюремного ув'язнення плюс три роки умовно за нанесення тілесних ушкоджень.

Підсудний захворів на Covid-19 в листопаді та був поміщений на карантин. За словами його колишньої дружини, яка в той час жила в тому ж будинку, він постійно утримувався від використання вдома засобів захисту рота і носа, продовжував кашляти в її сторону і навіть використовував її рушник. У суперечці він одного разу штовхнув її в одвірок.

70-річна жінка в результаті заразилася COVID-19, але пізніше вилікувалася. Її колишній чоловік повинен виплатити їй компенсацію у розмірі тисячі євро. Обидві сторони заявили, що не будуть оскаржувати вирок.

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