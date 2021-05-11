Больной коронавирусом австриец намеренно кашлял на бывшую жену, получил 9 месяцев тюрьмы

Житель Австрии приговорен к тюремному заключению за умышленное заражение своей бывшей жены коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на австрийское издание Krone.

63-летний мужчина в ноябре прошлого года намеренно кашлял своей бывшей жене в лицо, хотя недавно у него был положительный результат на коронавирус.

Он был приговорен судьей к девяти месяцам тюремного заключения плюс три года условно за нанесение телесных повреждений.

Подсудимый заболел Covid-19 в ноябре и был помещен на карантин. По словам его бывшей жены, которая в то время жила в том же доме, он постоянно воздерживался от использования дома средств защиты рта и носа, продолжал кашлять в ее сторону и даже использовал ее полотенце. В споре он однажды толкнул ее в дверной косяк.

70-летняя женщина в итоге заразилась COVID-19, но позже вылечилась. Ее бывший муж должен выплатить ей компенсацию в размере тысячи евро. Обе стороны заявили, что не будут обжаловать приговор.