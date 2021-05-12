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Україна підтримала позицію США про зняття обмежень з виробництва вакцин

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Україна підтримала позицію США про зняття обмежень з виробництва вакцин

Середа, 12 травня 2021, 09:55

Україна висловила підтримку позиції США щодо призупинення патентного захисту вакцин і готова просувати це питання у переговорах з ЄС.

Про це заявив торговий представник України Тарас Качка після переговорів зі своєю американською колегою Кетрін Тай, повідомляє "Європейська правда".

"Тай представила позиції США в підтримці вільного виробництва вакцин. Ми висловили свою підтримку", - розповів Качка у Facebook.

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За його словами, Україна готова протискати цю ініціативу і переконувати ЄС, "що це потрібно".

Нагадаємо, питання доступу до технології виготовлення вакцин  актуалізувалося на початку травня, коли США допустили тимчасове призупинення патентів на вакцини від коронавірусу - як цього вже пів року вимагають близько 100 бідніших країн. 

Детальніше про це - у статті: Залити світ Pfizer'ом: що змінить зняття захисту з вакцин проти коронавірусу,

а також: Вакцини без обмежень: чи піде ЄС на епохальне рішення.

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Вакцини Коронавірус
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