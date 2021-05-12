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Украина поддержала позицию США о снятии ограничений с производства вакцин

Среда, 12 мая 2021, 09:55

Украина выразила поддержку позиции США о приостановлении патентной защиты вакцин и готова продвигать этот вопрос в переговорах с ЕС.

Об этом заявил торговый представитель Украины Тарас Качка после переговоров со своей американской коллегой Кэтрин Тай, сообщает "Европейская правда".

"Тай представила позиции США в поддержку свободного производства вакцин. Мы выразили свою поддержку", - рассказал Качка в Facebook.

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По его словам, Украина готова "продавливать эту инициативу" и убеждать ЕС, "что это нужно".

Напомним, вопрос доступа к технологии изготовления вакцин актуализировался в начале мая, когда США допустили временное приостановление патентов на вакцины от коронавируса - как этого уже полгода требуют около 100 бедных стран.

Подробнее об этом - в статье Залить мир Pfizer’ом: что изменит снятие защиты с вакцин против коронавируса,

а также: Вакцины без ограничений: пойдет ли ЕС на эпохальное решение

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