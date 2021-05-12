Во Франции со второй попытки одобрили ковидные "паспорта здоровья" для массовых мероприятий

Национальное собрание Франции, нижняя палата парламента, одобрила создание коронавирусных "паспортов здоровья", который люди должны будут использовать для посещения спортивных мероприятий, фестивалей и тематических парков с большим скоплением людей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Документ, который начнет действовать с 9 июня, будет служить доказательством того, что человек был вакцинирован против коронавируса, или имеет недавний негативный результат ПЦР-теста, или переболел COVID-19 и, следовательно, имеет естественные антитела.

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Предложение было сначала отклонено Национальным собранием во вторник вечером из-за опасений, что оно посягает на гражданские свободы.

Но создание "паспорта" было утверждено во время второго голосования в среду после того, как правительство сократило переходный период, в течение которого оно сможет повторно наложить ограничения, такие как комендантский час, без разрешения парламента, когда со 2 июня во Франции будет отменено чрезвычайное положение.

Франция начала медленно снимать третий национальный локдаун, несмотря на то, что ежедневно регистрируется почти 20 000 новых случаев заболевания.

19 мая рестораны, кафе и бары будут снова открыты для обслуживания на открытом воздухе, возобновят работу магазины, музеи и кинотеатры.

Через три недели в культовых сооружениях и на спортивных стадионах будет разрешено принимать до 5000 человек, а иностранным туристам будет разрешено посещать страну.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "паспорт здоровья", который может быть цифровым или бумажным, ограничит распространение вируса на мероприятиях с участием более 1000 человек.

Он не будет использоваться для посещения ресторанов и кинотеатров или для проезда в общественном транспорте.

Одобренный в нижней палате парламента законопроект теперь должен утвердить Сенат.