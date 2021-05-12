Росія висилає прессекретаря посольства США – ЗМІ

В рамках видворення десяти американських співробітників посольства США з Росії висилають прессекретаря дипмісії в Москві Ребекку Росс.

Про це стало відомо російському виданню "Коммерсант", пише "Європейська правда".

15 квітня США ввели щодо Росії новий великий пакет санкцій, який передбачає, серед іншого, висилку з країни десяти російських дипломатів. Їм дали місяць на збори. Росія у відповідь оголосила про контрзаходи.

Читайте також США оголосили нові санкції проти РФ та висилають 10 дипломатів

У російський МЗС був викликаний заступник посла США в РФ, якому вручили ноту про висилку з країни десяти співробітників дипмісії.

"Це дзеркальна відповідь на ворожі дії американської сторони проти ряду співробітників російського посольства у Вашингтоні і генерального консульства Росії в Нью-Йорку, безпідставно оголошених персонами нон грата", - пояснили в МЗС РФ.

На питання, чому в чорному списку виявилася прессекретар посольства, джерело в МЗС РФ дало зрозуміти, що мова йде про дзеркальну відповідь на дії США, які, за його словами, вже більше ніж пів року не дають Росії заповнити вакантну позицію прессекретаря російського посольства у Вашингтоні.

Крім того, найближчим часом буде юридично оформлено рішення про заборону дипмісіям США наймати адміністративно-технічний персонал з громадян РФ і третіх країн.

Такі обмеження Москва вже вводила в 1986 році, і тоді послу США доводилося самому возити себе на роботу, а його дружині - обслуговувати гостей на прийомах, пише видання.