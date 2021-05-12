Німеччина скасує карантин для трьох категорій мандрівників з-за кордону - ЗМІ

Кабінет міністрів Німеччини в середу схвалив плани, що дозволяють людям, які були повністю вакциновані проти COVID-19, одужали або мають негативний результат тесту, в'їжджати до Німеччини без необхідності проходити карантин.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерело в німецькому уряду, пише "Європейська правда".

Водночас зміни не поширюються на тих, хто прибув із зони підвищеного ризику або з регіону, де поширені мутовані варіанти коронавірусу.

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Послаблення поширюється тільки на людей, які були щеплені схваленою в Європейському Союзі вакциною, а саме BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson&Johnson.

Раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що сподівається на те, що не щеплені від коронавірусу люди також зможуть поїхати у літню відпустку до Європи.

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала державам-членам ЄС послабити існуючі обмеження на в'їзд в ЄС для поїздок несуттєвого характеру, передусім йдеться про туризм, беручи до уваги прогрес в кампаніях вакцинації і розвиток епідеміологічної ситуації у всьому світі.

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