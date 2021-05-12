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Германия отменит карантин для трех категорий путешественников из-за рубежа - СМИ

Среда, 12 мая 2021, 12:16

Кабинет министров Германии в среду одобрил планы, позволяющие людям, которые были полностью вакцинированы против COVID-19, выздоровели или имеют отрицательный результат теста, въезжать в Германию без необходимости проходить карантин.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в немецком правительстве, пишет "Европейская правда".

В то же время изменения не распространяются на тех, кто прибыл из зоны повышенного риска или региона, где распространены мутировавшие варианты коронавируса.

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Ослабление распространяется только на людей, которые были привиты одобренной в Европейском Союзе вакциной, а именно BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что надеется на то, что не привитые от коронавируса люди также смогут поехать в летний отпуск в Европу.

Напомним, Еврокомиссия предложила государствам-членам ЕС ослабить существующие ограничения на въезд в ЕС для поездок несущественного характера, прежде всего речь идет о туризме, учитывая прогресс в кампаниях вакцинации и развитие эпидемиологической ситуации во всем мире.

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