До нового глави МОЗ Чехії з'явились питання через задекларовані статки

До нового міністра охорони здоров’я Чехії з’явилися питання після публікацій ЗМІ про те, що його статки за останній рік суттєво зросли, порівняно з попереднім.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ČTK.

Пьотр Аренбергер, як написали видання iDNES, Seznam Zprávy та DeníkN, у 2020 році задекларував набагато більші активи та прибутки, аніж у попередні роки. Декларацію він подавав ще в час, коли обіймав посаду в лікарні у Празі. У ній згадані 65 об’єктів власності (нерухомості й земельних ділянок) та додатковий дохід у розмірі 30 млн чеських крон - 28 млн як доходи від торгівлі, 1,5 млн як дохід з оренди та ще 400 000 - від членства у раді Чеського радіо.

Журналісти звернули увагу, що переважну більшість із цього не згадано у декларації за 2019 рік - там лише п’ять об’єктів власності.

Seznam Zprávy також написали, що Аренбергер не задекларував мільйонні доходи від тестування препаратів у клінічних випробуваннях; він це заперечує.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш у коментарі ЗМІ сказав, що ще не спілкувався з колегою про це питання.

"Він зробив помилку і тепер виправив її. Звісно, це його провина", - зазначив прем’єр.

Він додав, що міністру варто погодитися на інтерв’ю виданням, які підняли тему, і надати роз’яснення.

Нагадаємо, на початку квітня Пьотр Аренбергер замінив Яна Блатного на чолі МОЗ. Президент Мілош Земан розкритикував Блатного за відмову від російської вакцини, яка досі не схвалена Європейським агентством з лікарських засобів.