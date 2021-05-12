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К новому главе Минздрава Чехии появились вопросы из-за задекларированных доходов

Среда, 12 мая 2021, 15:34

К новому министру здравоохранения Чехии появились вопросы после публикаций СМИ о том, что его состояние за последний год существенно выросло по сравнению с предыдущим.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ČTK.

Петр Аренбергер, как написали издания iDNES, Seznam Zprávy и DeníkN, в 2020 году задекларировал гораздо большие активы и прибыли, чем в предыдущие годы. Декларацию он подавал еще в то время, когда занимал должность в больнице в Праге. В ней упомянуты 65 объектов собственности (недвижимости и земельных участков) и дополнительный доход в размере 30 млн чешских крон - 28 млн как доходы от торговли, 1500000 как доход с аренды и еще 400 000 - от членства в совете Чешского радио.

Журналисты обратили внимание, что подавляющее большинство из этого не упомянуто в декларации за 2019 год - там только пять объектов собственности.

Seznam Zprávy также написали, что Аренбергер не задекларировал миллионные доходы от тестирования препаратов в клинических испытаниях; он это отрицает.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в комментарии СМИ сказал, что еще не общался с коллегой по этому вопросу.

"Он совершил ошибку и теперь исправил ее. Конечно, это его вина", - отметил премьер.

Он добавил, что министру следует согласиться на интервью изданиям, поднявшим тему, и дать разъяснения.

Напомним, в начале апреля Петр Аренбергер сменил Яна Блатны во главе МОЗ. Президент Земан раскритиковал Блатны за отказ от российской вакцины, которая до сих пор не одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам.

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Чехия
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