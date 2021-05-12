Зеленський обговорив з президентом Румунії підтримку України на шляху до членства в ЄС

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з румунським колегою Клаусом Йоганнісом обговорив нещодавні кроки України в напрямку європейської інтеграції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті глави держави.

"Глава держави представив своєму колезі українську ініціативу щодо підтримки державами-членами ЄС майбутнього членства України в Європейському Союзі та закликав приєднатися до низки країн, президенти яких уже підписали такі двосторонні документи з Україною", - йдеться у заяві.

Зеленський поінформував Йоганніса про нещодавню ескалацію з боку Росії ситуації вздовж кордонів України та відзначив важливість активної підтримки міжнародної спільноти для зниження напруженості на кордоні.

У цьому зв’язку президент привітав нещодавню Спільну заяву лідерів країн групи "Бухарест 9", у якій підтверджується розуміння небезпеки політики Російської Федерації в регіоні Чорного моря.

Зеленський поділився останньою інформацією щодо тривалої мілітаризації тимчасово окупованого українського Криму та звернув увагу на постійне погіршення гуманітарної ситуації на півострові. Він запросив президента Румунії до Києва взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди відзначення Дня незалежності України у серпні.

Нагадаємо, вже три країни ЄС підписали декларацію щодо європейської перспективи України - Латвія, Литва та Польща.

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