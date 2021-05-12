Зеленский обсудил с президентом Румынии поддержку Украины на пути к членству в ЕС

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом обсудил недавние шаги Украины в направлении европейской интеграции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте главы государства.

"Глава государства представил своему коллеге украинскую инициативу по поддержке государствами-членами будущего членства Украины в Европейском Союзе и призвал присоединиться к ряду стран, президенты которых уже подписали такие двусторонние документы с Украиной", - говорится в заявлении.

Зеленский сообщил Йоханнису о недавней эскалации со стороны России ситуации вдоль границ Украины и отметил важность активной поддержки международного сообщества для снижения напряженности на границе.

В этой связи президент приветствовал недавнее Совместное заявление лидеров стран группы "Бухарест 9", в которой подтверждается понимание опасности политики Российской Федерации в регионе Черного моря.

Зеленский поделился последней информацией о длительной милитаризации временно оккупированного украинского Крыма и обратил внимание на постоянное ухудшение гуманитарной ситуации на полуострове. Он пригласил президента Румынии в Киев принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю Дня независимости Украины в августе.

Напомним, уже три страны ЕС подписали декларацию о европейской перспективе Украины - Латвия, Литва и Польша.

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