Зеленський підписав закон щодо сертифікації "Укренерго" відповідно до вимог ЄС

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сертифікації оператора системи передачі".

Про це повідомила пресслужба офісу глави держави, пише "Європейська правда".

Прийняття цього документа сприятиме виконанню міжнародних зобов'язань України щодо імплементації Третього енергопакету ЄС, наголосили в ОП.

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Зокрема, закон забезпечить можливість сертифікації оператора системи передачі електричної енергії за моделлю відокремлення ISO (Independent System Operator). Ця модель передбачає, що такий оператор користується майном, яке забезпечує цілісність об’єднаної енергетичної системи України, водночас це майно залишається у власності держави.

Згідно з документом, оператор системи передачі – юридична особа (акціонерне товариство), відповідальна за безпечну, надійну та ефективну експлуатацію та розвиток системи розподілу, яка отримала ліцензію на діяльність з передачі електричної енергії.

Оператором системи передачі може бути не лише власник системи передачі, як зараз, а й суб’єкт господарювання, 100% корпоративних прав якого належать державі або державній компанії.

Власник системи передачі не повинен мати права управління або контролю за суб’єктами господарювання, що виробляють або постачають електроенергію та займаються трейдерською діяльністю.

Управляти об’єктами державної власності, що використовуються для передачі електроенергії, може лише уповноважене урядом України міністерство.

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Уряд позбавляється повноважень припиняти права господарського відання на державне майно, що використовується в процесі провадження діяльності з передачі електричної енергії. А також повноважень скасовувати акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, що видаються в межах управління суб’єктами господарювання, які здійснюють передачу електроенергії.

Закон визначає обов’язки регулятора, оператора системи передачі та власника системи передачі відповідно до моделі відокремлення ISO. Також передбачені вимоги до незалежності власника системи передачі та зобов’язання ОСП в частині запровадження програми відповідності, у якій визначаються заходи для уникнення дискримінаційних дій з боку оператора системи передачі та моніторингу виконання таких заходів.

Відповідний проєкт закону Рада підтримала в цілому на засідання 15 квітня.