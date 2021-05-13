Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В уряді нагадали, що з 15 травня українцям не потрібен ПЛР-тест для в’їзду в Туреччину

Блінкен – Лаврову: США будуть твердими у відповідь на шкідливі дії Росії

ЄС вважає, що РФ прагне поглинути частини Донбасу, розглядає нарощення підтримки України - ЗМІ

Норвегія відмовилася від вакцини AstraZeneca






У столиці Албанії чоловік намагався підпалити себе під час молитви мусульман

Четвер, 13 травня 2021, 10:07

У столиці Албанії Тірані під час молитви з нагоди мусульманського свята Ураза-байрам чоловік намагався підпалити себе.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на News24.al.

За даними поліції, 40-річний чоловік облив себе бензином і увійшов на площу Скандербега. Віряни, які молилися на площі, зупинили його, і поліція забрала його у відділок.

Правоохоронці з'ясовують причини його вчинку по завершенні молитви.

Мусульманська спільнота заявила, що ця людина не є віруючим мусульманином і може мати проблем із психікою.

Тисячі віруючих мусульман зібралися, щоб помолитися на площі в четвер  в кінці посту Рамадану.

Населення Албанії становить 2,8 мільйона чоловік, його складають переважно мусульмани.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Албанія
powered by lun.ua