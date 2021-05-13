У столиці Албанії чоловік намагався підпалити себе під час молитви мусульман
Четвер, 13 травня 2021, 10:07
У столиці Албанії Тірані під час молитви з нагоди мусульманського свята Ураза-байрам чоловік намагався підпалити себе.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на News24.al.
За даними поліції, 40-річний чоловік облив себе бензином і увійшов на площу Скандербега. Віряни, які молилися на площі, зупинили його, і поліція забрала його у відділок.
Правоохоронці з'ясовують причини його вчинку по завершенні молитви.
Мусульманська спільнота заявила, що ця людина не є віруючим мусульманином і може мати проблем із психікою.
Тисячі віруючих мусульман зібралися, щоб помолитися на площі в четвер в кінці посту Рамадану.
Населення Албанії становить 2,8 мільйона чоловік, його складають переважно мусульмани.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua