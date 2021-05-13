У столиці Албанії чоловік намагався підпалити себе під час молитви мусульман

У столиці Албанії Тірані під час молитви з нагоди мусульманського свята Ураза-байрам чоловік намагався підпалити себе.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на News24.al.

За даними поліції, 40-річний чоловік облив себе бензином і увійшов на площу Скандербега. Віряни, які молилися на площі, зупинили його, і поліція забрала його у відділок.

Правоохоронці з'ясовують причини його вчинку по завершенні молитви.

Мусульманська спільнота заявила, що ця людина не є віруючим мусульманином і може мати проблем із психікою.

Тисячі віруючих мусульман зібралися, щоб помолитися на площі в четвер в кінці посту Рамадану.

Населення Албанії становить 2,8 мільйона чоловік, його складають переважно мусульмани.