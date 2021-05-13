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В столице Албании мужчина пытался поджечь себя во время молитвы мусульман

Четверг, 13 мая 2021, 10:07

В столице Албании Тиране во время молитвы по случаю мусульманского праздника Ураза-байрам мужчина пытался поджечь себя.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на News24.al.

По данным полиции, 40-летний мужчина облил себя бензином и вошел на площадь Скандербега. Верующие, которые молились на площади, остановили его, и полиция забрала его в участок.

Правоохранители выясняют причины его поступка по завершении молитвы.

Мусульманская община заявила, что этот человек не является верующим мусульманином и может иметь проблем с психикой.

Тысячи верующих мусульман собрались, чтобы помолиться на площади в четверг в конце поста Рамадана.

Население Албании составляет 2,8 миллиона человек, преимущественно мусульмане.

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