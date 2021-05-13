Кремль прокоментував побоювання ЄС про плани Росії на Донбас, про які писали ЗМІ

Речник Кремля Дмитрій Пєсков прокоментував публікацію агентства Bloomberg, у якій йшлося, що в ЄС стурбовані через намір Росії поглинути Донбас.

Пєсков озвучив коментар у четвер, 13 травня, повідомляє "Європейська правда",

"Росія не планує нікого поглинати. Ніколи цим не займалася", - цитує Пєскова російське видання РБК.

Агентство Bloomberg написало про побоювання Євросоюзу щодо того, що Москва готується приєднати Донбас.

Агентство посилалося на внутрішній документ ЄС, у якому йшлося, що організація незаконних виборів і видача паспортів місцевим жителям "спрямовані на фактичну інтеграцію непідконтрольних уряду територій України в Росію".

Згідно з повідомленням, зовнішньополітичне відомство ЄС підготує доповідь з цього питання.

У документі ЄС також представлені варіанти, які ЄС може застосувати для підвищення стійкості України перед обличчям російської агресії.