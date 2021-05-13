На Мальті хочуть декриміналізувати аборти

Вперше на Мальті до парламенту внесли законопроєкт, що пропонує декриміналізацію абортів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Мальта - єдина країна Європейського Союзу, яка має повну заборону на аборти.

Кожен, хто збирається або допомагає зробити аборт, може бути засуджений до позбавлення волі строком до чотирьох років.

Законопроєкт, представлений незалежною депутаткою Марлен Фарруджіа, пропонує виключити три статті з кримінального кодексу Мальти.

Одна забороняє "стимуляцію викидня" і передбачає тюремний термін до трьох років, інша примушує когось, хто сприяє аборту, нести відповідальність за умисне вбивство або умисне тілесне ушкодження, а третя передбачає покарання будь-якого медичного працівника, який застосовує "засоби, завдяки яким провокується викидень".

Законопроєкт пропонує ці статті замінити статтею, яка передбачає 10-річне ув’язнення для кожного, хто зробить примусовий аборт.

"Ми всі знаємо, що захист прав жінок відбувається не через загрозу посадити їх у в'язницю", - сказала Фарруджіа.

Кримінальне переслідування за аборти на Мальті відбувається вкрай рідко, але нещодавнє дослідження у Британії показало, що близько 400 мальтійських жінок щороку їздять за кордон, щоб зробити аборт, тоді як ще близько 200 купують таблетки для аборту в Інтернеті.

Обидві основні політичні партії Мальти відверто виступають проти абортів, тому, як очікується, законопроект навряд чи отримає схвалення.