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На Мальте хотят декриминализировать аборты

Четверг, 13 мая 2021, 12:47

Впервые на Мальте в парламент внесли законопроект, предлагающий декриминализацию абортов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Мальта - единственная страна Европейского Союза, которая имеет полный запрет на аборты.

Каждый, кто собирается или помогает сделать аборт, может быть приговорен к лишению свободы сроком до четырех лет.

Законопроект, представленный независимым депутатом Марлен Фарруджиа, предлагает исключить три статьи из уголовного кодекса Мальты.

Одна запрещает "стимуляцию выкидыша" и предусматривает тюремный срок до трех лет, другая заставляет кого-то, кто способствует аборту, нести ответственность за умышленное убийство или умышленное телесное повреждение, а третья предусматривает наказание любого медицинского работника, который применяет "средства, благодаря которым провоцируется выкидыш".

Законопроект предлагает эти статьи заменить статьей, предусматривающей 10-летнее заключение для каждого, кто сделает принудительный аборт.

"Мы все знаем, что защита прав женщин происходит не через угрозу посадить их в тюрьму", - сказала Фарруджиа.

Уголовное преследование за аборты на Мальте происходит крайне редко, но недавнее исследование в Великобритании показало, что около 400 мальтийских женщин ежегодно ездят за границу, чтобы сделать аборт, тогда как еще около 200 покупают таблетки для аборта в интернете.

Обе основные политические партии Мальты откровенно выступают против абортов, поэтому, как ожидается, законопроект вряд ли получит одобрение.

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