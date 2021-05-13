На Мальте хотят декриминализировать аборты
Впервые на Мальте в парламент внесли законопроект, предлагающий декриминализацию абортов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
Мальта - единственная страна Европейского Союза, которая имеет полный запрет на аборты.
Каждый, кто собирается или помогает сделать аборт, может быть приговорен к лишению свободы сроком до четырех лет.
Законопроект, представленный независимым депутатом Марлен Фарруджиа, предлагает исключить три статьи из уголовного кодекса Мальты.
Одна запрещает "стимуляцию выкидыша" и предусматривает тюремный срок до трех лет, другая заставляет кого-то, кто способствует аборту, нести ответственность за умышленное убийство или умышленное телесное повреждение, а третья предусматривает наказание любого медицинского работника, который применяет "средства, благодаря которым провоцируется выкидыш".
Законопроект предлагает эти статьи заменить статьей, предусматривающей 10-летнее заключение для каждого, кто сделает принудительный аборт.
"Мы все знаем, что защита прав женщин происходит не через угрозу посадить их в тюрьму", - сказала Фарруджиа.
Уголовное преследование за аборты на Мальте происходит крайне редко, но недавнее исследование в Великобритании показало, что около 400 мальтийских женщин ежегодно ездят за границу, чтобы сделать аборт, тогда как еще около 200 покупают таблетки для аборта в интернете.
Обе основные политические партии Мальты откровенно выступают против абортов, поэтому, как ожидается, законопроект вряд ли получит одобрение.