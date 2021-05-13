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Молдова чекає нові 45 тисяч доз вакцини AstraZeneca через платформу COVAX 

Четвер, 13 травня 2021, 12:59

Молдова отримає нові 45,6 тисячі доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca через платформу COVAX.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це оголосив секретар Міністерства охорони здоров’я Денис Чернелеа.

"Ми маємо підтвердження на 24 травня щодо отримання партії вакцин AstraZeneca обсягом 45 600 доз через платформу COVAX", - повідомив він на брифінгу.

Загалом Молдова отримала вже 785 770 доз вакцини від коронавірусу: частину - за допомогою Румунії, частину - через платформу COVAX, російську вакцину "Спутник V", надану як гуманітарну допомогу, та дві партії китайських вакцин.

 

Вакцинація в країні триває з 2 березня.

Нагадаємо, раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що у найближчі місяці усі охочі отримають доступ до вакцини від коронавірусу. За її словами, у травні Молдова має отримати велику партію вакцини AstraZeneca, більшу за усі попередні, після чого дефіцит вакцини має закінчитися. 

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