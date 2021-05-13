Молдова ждет новые 45 000 доз вакцины AstraZeneca через платформу COVAX

Молдова получит новые 45,6 тысячи доз вакцины от коронавируса AstraZeneca через платформу COVAX.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом объявил секретарь Министерства здравоохранения Денис Чернелеа.

"У нас есть подтверждение на 24 мая на получение партии вакцин AstraZeneca объемом 45 600 доз через платформу COVAX", - сообщил он на брифинге.

В целом Молдова получила уже 785 770 доз вакцины от коронавируса: часть - с помощью Румынии, часть - через платформу COVAX, российскую вакцину "Спутник V", предоставленную в качестве гуманитарной помощи, и две партии китайских вакцин.

Вакцинация в стране продолжается с 2 марта.

Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что в ближайшие месяцы все желающие получат доступ к вакцине от коронавируса. По ее словам, в мае Молдова должна получить большую партию вакцины AstraZeneca, превышающую все предыдущие, после чего дефицит вакцины должен закончиться.