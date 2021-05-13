Понад чверть дорослих жителів ЄС схильні відмовитись від вакцини проти COVID-19

Більше чверті дорослих в Європейському Союзі навряд чи приймуть вакцину проти COVID-19, коли вона буде їм запропонована.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Eurofound, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Результати також свідчать про сильний зв'язок між небажанням вакцинуватися та використанням соціальних медіа, особливо там, де соціальні медіа є основним джерелом інформації.

"На жаль, ці висновки відображають неможливість переконливого та чіткого спілкування щодо ефективності та безпеки вакцин", - сказала Дафні Арендт, старший науковий керівник Eurofound.

Найбільш неохоче щодо вакцини налаштовані болгари: 67% дорослих у цій країні заявили, що навряд чи отримають її. В Ірландії лише 10% дорослих заявили, що не робитимуть укол.

Опитування виявило розділення Європи на схід та захід. За винятком Франції та Австрії, намір зробити щеплення було вище 60% у всіх західних державах-членах - при цьому північні та середземноморські країни, Данія та Ірландія мають ще вищі показники.

Наміри вакцинуватися у східних державах-членах нижчі - від 59% у Румунії до 33% у Болгарії.

Опитування було проведено в період з лютого по березень 2021 року після року життя з обмеженнями COVID-19 у 27 країнах-членах блоку.