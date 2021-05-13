Более четверти взрослых жителей ЕС склонны отказаться от вакцины против COVID-19

Более четверти взрослых в Европейском Союзе вряд ли примут вакцину против COVID-19, когда она будет им предложена.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Eurofound, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Результаты также свидетельствуют о сильной связи между нежеланием вакцинироваться и использованием социальных медиа, особенно там, где социальные медиа являются основным источником информации.

"К сожалению, эти выводы отражают невозможность убедительного и четкого общения по эффективности и безопасности вакцин", - сказала Дафни Арендт, старший научный руководитель Eurofound.

Наиболее неохотно относительно вакцины настроены болгары 67% взрослых в этой стране заявили, что вряд ли примут ее. В Ирландии лишь 10% взрослых заявили, что не будут укол.

Опрос выявил разделение Европы на восток и запад. За исключением Франции и Австрии, намерен сделать прививки было выше 60% во всех западных государствах-членах - для этого северные и средиземноморские страны, Дания и Ирландия имеют еще более высокие показатели.

Намерения вакцинироваться в восточных государствах-членах ниже - от 59% в Румынии до 33% в Болгарии.

Опрос был проведен в период с февраля по март 2021 после года жизни с ограничениями COVID-19 в 27 странах-членах блока.