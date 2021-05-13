Швейцарія анонсувала нові послаблення карантину

Швейцарія планує з кінця травня послабити обмеження на масові заходи і дозволити ресторанам знову приймати гостей всередині закладів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SwissInfo.

Про майбутні послаблення оголосили на тлі подальшого спадання кількості заражень та показників госпіталізації.

З 31 травня ресторанам дозволять приймати гостей всередині, але не більше 4 осіб за столиком та з відстеженням контактів.

Також з цієї дати, з обмеженням на кількість відвідувачів, можуть відкритися оздоровчі центри і спа-салони, а дистанційна робота буде "рекомендованою", а не обов’язковою.

На масові заходи, як концерти, вистави та футбольні матчі, буде дозволено впускати до 100 осіб всередині приміщення і до 300 осіб надворі, тоді як зараз це 50 і 100 відповідно.

Обмеження на приватні зібрання залишаться незмінними - не більше 10 осіб всередині приміщення і не більше 15 надворі, незалежно від того, скільки з гостей вже щеплені від коронавірусу.

Водночас для повністю щеплених людей скасують вимогу самоізоляції у разі контакту з хворим на коронавірус або повернення з країн "червоної зони".

Наразі пропозиції проходять обговорення за участі всіх 26 кантонів. Остаточне рішення має бути прийняте 26 травня.

Попередній етап послаблення локдауну почався з 19 квітня. Тоді дозволили роботу відкритих майданчиків ресторанів, частково відкрили кінотеатри й театри.

На цей час у Швейцарії принаймні одну дозу вакцини отримали близько чверті населення, а повністю вакциновані - 12,5% населення.