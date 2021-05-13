Швейцария анонсировала новые послабления карантина

Швейцария планирует с конца мая ослабить ограничения на массовые мероприятия и разрешить ресторанам снова принимать гостей внутри заведений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SwissInfo.

О предстоящих ослаблениях объявили на фоне дальнейшего падения количества заражений и показателей госпитализации.

С 31 мая ресторанам разрешат принимать гостей внутри, но не более 4 человек за столиком и с отслеживанием контактов.

Также с этой даты, с ограничением на количество посетителей, могут открыться оздоровительные центры и спа-салоны, а удаленная работа будет "рекомендованной", а не обязательной.

На массовые мероприятия, как концерты, спектакли и футбольные матчи, будет разрешено впускать до 100 человек внутри помещения и до 300 человек на улице, тогда как сейчас это 50 и 100 соответственно.

Ограничения на частные собрания останутся неизменными - не более 10 человек внутри помещения и не более 15 на улице, независимо от того, сколько из гостей уже привиты от коронавируса.

В то же время для полностью привитых людей отменят требование самоизоляции в случае контакта с больным коронавирусом или возвращения из стран "красной зоны".

Сейчас предложения проходят обсуждение с участием всех 26 кантонов. Окончательное решение должно быть принято 26 мая.

Предварительный этап ослабления локдауна начался с 19 апреля. Тогда разрешили работу открытых площадок ресторанов, частично открыли кинотеатры и театры.

В настоящее время в Швейцарии по крайней мере одну дозу вакцины получили около четверти населения, а полностью вакцинированы - 12,5% населения.