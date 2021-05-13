Європейські авіалінії та МАУ скасовують рейси до Тель-Авіва через обстріли

Низка європейських авіаліній та "Міжнародні авіалінії України" призупиняють рейси до Тель-Авіва у зв’язку з обстрілами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

МАУ оголосила про скасування рейсів з та до Тель-Авіва, які мали відбутись 13 травня, через відповідне NOTAM-повідомлення Ізраїлю. Зокрема, йдеться про рейси PS778, PS775, PS776, PS777. Рейс PS 778 TLV - KBP 14 травня перенесено на 8:40, з прибуттям до Києва о 11:50 за місцевим часом, за умови зняття обмежень в аеропорту.

Про призупинення польотів на 13-14 травня оголосили щонайменш Austrian Airlines, Lufthansa, British Airways, польська LOT.

Як відомо, останніми днями ізраїльсько-палестинський конфлікт сягнув найбільшої напруги з 2014 року.

В Ізраїлі заявили, що з початку тижня, коли почалась ескалація, по території країни з сектору Гази випустили понад 1600 ракет, повідомляє DPA. Більшість з них більшість долетіли до Ізраїлю і переважно були збиті системою "Залізний купол", але деякі влучили і призвели до загибелі 7 цивільних осіб і одного військового.

Ізраїль у відповідь атакував близько 600 цілей у секторі Гази. Там заявляють про 83 загиблих.

Європейський союз закликав Ізраїль і Палестину негайно припинити насильство і не допустити подальшого розвитку конфлікту.