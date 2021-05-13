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Европейские авиалинии и МАУ отменяют рейсы в Тель-Авив из-за обстрелов

Четверг, 13 мая 2021, 15:36

Ряд европейских авиалиний и "Международные авиалинии Украины" приостанавливают выполнение рейсов в Тель-Авив в связи с обстрелами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

МАУ объявила об отмене рейсов из и в Тель-Авив, которые должны были состояться 13 мая, в связи с соответствующим NOTAM-сообщением Израиля. В частности, речь идет о рейсах PS778, PS775, PS776, PS777. Рейс PS 778 TLV - KBP 14 мая перенесен на 8:40, с прибытием в Киев в 11:50 по местному времени, при условии снятия ограничений в аэропорту.

О приостановлении полетов на 13-14 мая объявили минимум Austrian Airlines, Lufthansa, British Airways, польская LOT.

Как известно, в последние дни израильско-палестинский конфликт достиг наибольшего напряжения с 2014 года.

В Израиле заявили, что с начала недели, когда началась эскалация, по территории страны из сектора Газа выпустили более 1600 ракет, сообщает DPA. Большинство из них не долетели до Израиля и преимущественно были сбиты системой "Железный купол", но некоторые попали и привели к гибели семи гражданских лиц и одного военного.

Израиль в ответ атаковал около 600 целей в секторе Газа. Там заявляют о 83 погибших.

Европейский Союз призвал Израиль и Палестину немедленно прекратить насилие и не допустить дальнейшего развития конфликта.

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