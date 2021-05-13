Полиция Германии предупредила о фальшивых "паспортах вакцинации"

Полиция Германии предупредила, что преступники уже начали продавать незаконные документы, которые якобы доказывают прививки против COVID-19, и проблема, похоже, будет расти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Предупреждение поступило после того, как Германия отменила определенные требования по карантину для лиц, которые были привиты от коронавируса или выздоровели после болезни.

Полицейские предупреждают, что потенциально зараженные лица могут воспользоваться подделками, чтобы избежать карантина для путешествий или получить доступ к определенным сервисам, которые в противном случае требуют негативных тестов на коронавирус.

"Проблема существует уже сегодня и будет оставаться проблемой еще некоторое время, поскольку полная вакцинация будет связана или с освобождением от основных ограничений прав, или с преимуществами въезда или выезда", - сказал председатель Федерации немецких детективов (BDK) Себастьян Фидлер.

Фидлер заявил, что проблема, поставленная перед правоохранительными органами, не учитывалась, когда политики ввели послабления для части населения.

"Я считаю проблему поддельных паспортов прививок типичным примером нового явления, которое можно было легко предсказать", - сказал он.

Напомним, с 13 мая полностью привиты утвержденными в ЕС вакцинами BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson, а также те, кто перенес коронавирусную инфекцию, больше не должны по приезде в Германию идти на карантин и сдавать тест.

Еврокомиссия предложила государствам-членам ЕС ослабить существующие ограничения на въезд в ЕС для поездок несущественного характера, прежде всего речь идет о туризме, учитывая прогресс в кампаниях вакцинации и развитие эпидемиологической ситуации во всем мире.

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