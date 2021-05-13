Німеччина пом’якшила правила в’їзду для вакцинованих і тих, хто хворів COVID-19

У Німеччині з 13 травня пом'якшили правила в'їзду в країну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Повністю щеплені затвердженими в ЄС вакцинами BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson& Johnson, а також ті, хто переніс коронавірусну інфекцію, більше не повинні по приїзді в країну йти на карантин і здавати тест.

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Виняток у цій категорії громадян становлять приїжджі з країн з високим рівнем поширення нових, більш заразних варіантів коронавірусу.

Звільняються від обов'язкового карантину також і ті, хто прибув з регіонів з показником захворюваності від 50 до 200 випадків за останніх сім днів з розрахунку на 100 тисяч населення. Однак вони зобов'язані пред'явити довідку про негативний тест на коронавірус.

Прибулі ж з регіонів високого ризику, як і раніше, зобов'язані піти на карантин і через п'ять днів здати тест.

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала державам-членам ЄС послабити існуючі обмеження на в'їзд в ЄС для поїздок несуттєвого характеру, передусім йдеться про туризм, беручи до уваги прогрес в кампаніях вакцинації і розвиток епідеміологічної ситуації у всьому світі.

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