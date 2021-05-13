Кулеба назвал три приоритета взаимодействия Украины и Центральноевропейской пятерки

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает ключевыми приоритетами во взаимодействии Украины с Центральноевропейской пятеркой вакцинацию, безопасные путешествия и поддержку бизнеса в условиях пандемии.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом он сказал после встречи с коллегами из "пятерки".

Это было первое участие Украины в такой встрече по приглашению главы МИД Словакии. Центральноевропейская пятерка объединяет Австрию, Словакию, Словению, Венгрию и Чехию.

Дмитрий Кулеба предложил три приоритетных направления взаимодействия Украины и пяти стран Центральной Европы: вакцинация населения, безопасные путешествия граждан и поддержка бизнеса в условиях пандемии.

"COVID-19 парализовал движение граждан в Европе и мире в целом. Важно, чтобы мы объединили наши усилия с целью восстановления безопасных поездок. Это не только улучшит мобильность, но и укрепит наши экономики", - отметил он.

Среди прочего, министры обсудили возможность заключения соглашений о признании сертификатов вакцинации.

Также шла речь о политике безопасности ситуацию вокруг Украины, учитывая концентрацию Россией своих сил у украинской границы и на оккупированных территориях. Дмитрий Кулеба отметил, что Россия отвела войска частично и значительная часть сил и вооружения продолжает оставаться у границы Украины.

В этом контексте министры иностранных дел обсудили шаги для укрепления безопасности в Восточной и Центральной Европе.

Дмитрий Кулеба отдельно рассказал о национальной стратегии деоккупации Крыма и "Крымской платформе" и пригласил партнеров принять участие в ее инаугурационном саммите в Киеве 23 августа.

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