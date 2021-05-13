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У Парижі хочуть з 2022 року заборонити транзитний проїзд авто через центр

Четвер, 13 травня 2021, 16:52

Мерія Парижа хоче створити у центрі міста "зону обмеженого транспортного руху", зокрема, заборонити транзитний проїзд автотранспорту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Днями з цього приводу відкрили громадське обговорення, що має завершитися у жовтні.

Обмеження пропонують поширити на сектор "центрального Парижа", що об’єднує чотири округи столиці, а також частину лівого берега на північ від бульвару Сен-Жермен у V-VII округах.

Таким чином центр хочуть зробити більш комфортним для пішоходів, велосипедистів та громадського транспорту. В той же час низка категорій транспорту, який прямує безпосередньо на цю територію, зможе туди заїздити.

За даними мерії, зараз частка транспорту, що їде через центр міста транзитом, складає 40-60% всього трафіку, залежно від годин. Кількість авто, які проїжджають центральними вулицями, у 10 разів перевищує кількість автомобілів тих, хто живе у центрі.

В останній передвиборчій програмі мера Парижа Анн Ідальго були пункти про створення пішохідних зон у всіх кварталах та перетворення центру міста на пішохідну зону.

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