В Париже хотят с 2022 года запретить транзитный проезд авто через центр

Мэрия Парижа хочет создать в центре города "зону ограниченного транспортного движения", в частности, запретить транзитный проезд автотранспорта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

На днях по этому поводу открыли общественное обсуждение, которое должно завершиться в октябре.

Ограничение предлагают распространить на сектор "центрального Парижа", объединяющая четыре округа столицы, а также часть левого берега на север от бульвара Сен-Жермен в V-VII округах.

Таким образом центр хотят сделать более комфортным для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта. В то же время ряд категорий транспорта, следующий непосредственно на эту территорию, сможет туда заезжать.

По данным мэрии, сейчас доля транспорта, едет через центр города транзитом, составляет 40-60% всего трафика, в зависимости от часов. Количество автомобилей, которые проезжают по центральным улицам, в 10 раз превышает количество автомобилей тех, кто живет в центре.

В последний предвыборной программе мэра Парижа Анн Идальго были пункты о создании пешеходных зон во всех кварталах и преобразования центра города в пешеходную зону.