Латвія скасувала вимогу про карантин для вакцинованих приїжджих

Особи, щеплені від Covid-19, які в'їхали до Латвії з будь-якої країни Європейського союзу, Європейської економічної зони, Швейцарії або Великої Британії, більше не повинні будуть дотримуватися самоізоляції.

Таке рішення затвердив уряд, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Правила будуть застосовуватися до людей, які можуть надати докази того, що з моменту завершення повного курсу вакцинації препаратами, зареєстрованими Європейським агентством з лікарських засобів або аналогічним регулюючим органом, або вакцинами, визнаними Всесвітньою організацією охорони здоров'я, пройшло 15 днів.

У випадку з вакциною Johnson & Johnson 15 днів має пройти після отримання першої і єдиної дози.

Для того, щоб щеплені люди могли отримати свідоцтво про вакцинацію найбільш зручним способом, до тих пір, поки в країні не буде введений електронний сертифікат, в правила включений бланк свідоцтва про факт вакцинації латиською та англійською мовами.

Зараз самоізоляцію не потрібно проходити при в'їзді в Латвію з Британії, Ісландії та Ватикану.

Самоізоляцію необхідна при в'їзді з країни, де рівень захворюваності Covid-19 становить понад 50 випадків на 100 000 жителів.

Нагадаємо, з 13 травня повністю щеплені затвердженими в ЄС вакцинами, а також ті, хто переніс коронавірусну інфекцію, більше не повинні по приїзді в Німеччину йти на карантин і здавати тест.

Єврокомісія запропонувала державам-членам ЄС послабити існуючі обмеження на в'їзд в ЄС для поїздок несуттєвого характеру, передусім йдеться про туризм, беручи до уваги прогрес в кампаніях вакцинації і розвиток епідеміологічної ситуації у всьому світі.

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