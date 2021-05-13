Латвия отменила требование о карантине для вакцинированных приезжих

Лица, привитые от Covid-19, которые въехали в Латвию из любой страны Европейского союза, Европейской экономической зоны, Швейцарии или Великобритании, больше не должны будут соблюдать требование самоизоляции.

Такое решение утвердило правительство, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Это регулирование аналогично уже существующему порядку, позволяющему переболевшим Covid-19 людям не соблюдать требование самоизоляции.

Правила будут применяться к людям, которые могут предоставить доказательства того, что с момента завершения полного курса вакцинации препаратами, зарегистрированными Европейским агентством по лекарственным средствам или аналогичным регулирующим органом, или вакцинами, признанными Всемирной организацией здравоохранения, прошло 15 дней.

В случае с вакциной Johnson & Johnson 15 дней должно пройти после получения первой и единственной дозы.

Для того чтобы привитые люди могли получить свидетельство о вакцинации наиболее удобным способом, до тех пор, пока в стране не будет введен электронный сертификат, в правила включен бланк свидетельства о факте вакцинации на латышском и английском языках.

В настоящее время самоизоляцию не нужно соблюдать при въезде в Латвию из Великобритании, Исландии и Ватикана.

Самоизоляцию в настоящее время необходимо соблюдать при въезде в Латвию из страны, где уровень заболеваемости Covid-19 составляет более 50 случаев на 100 000 жителей.