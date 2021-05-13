Британія не впустила і вислала низку громадян ЄС, які за правилами мали право на в’їзд - ЗМІ

Низка громадян ЄС, що прямували до Британії, опинилися в центрах утримання нелегальних іммігрантів або спецкімнатах в аеропортах, хоча за своєю метою поїздки мали право на в’їзд без візи і після Brexit.

Про це пише The Guardian після інтерв’ю з людьми, що опинились у такій ситуації, повідомляє "Європейська правда".

Значну частку серед таких мандрівників складають європейці, що їхали на співбесіду, хоча правила Міністерства внутрішніх справ явно дозволяють приїздити з такою метою і без візи.

Як повідомляє видання, більше 10 громадян країн ЄС були затримані і вислані тільки в аеропорту Гатвіка за минулий тиждень, при цьому, деяких відправляли у спеціальний центр в Ярл Вуд.

Громадянка Іспанії з Валенсії розповіла, що розраховувала на безпроблемний в’їзд для співбесіди, тим більш, що якийсь час жила і працювала у Британії. В аеропорту їй відмовили у в’їзді та повідомили про видворення з країни. Вона запропонувала придбати квиток на зворотній рейс додому, що мав відправитись того ж дня, але її все одно відправили в центр утримання нелегальних іммігрантів.

Ще в однієї іспанки з Країни Басків, яка теж летіла на співбесіду і розраховувала вже згодом податися на робочу візу, в аеропорту відібрали телефон і помістили у центр утримання на 24 години, а потім відправили рейсом на Барселону разом з першою жінкою.

За їхніми словами, вони зустріли ще з десяток громадян ЄС, яких затримали за таких самих обставин - громадян Іспанії, Франції, Чехії, Італії, Португалії та кількох країн Східної Європи.

Декілька громадян Італії, Франції, Болгарії та Греції опинилися в центрах утримання в аеропорту. За даними видання, француз провів у такому центрі в аеропорту Единбурга 48 годин. Посол Болгарії у Британії підтвердив, що декілька громадян Болгарії опинилися в центрах утримання нелегальних іммігрантів.

Зазначається, що вісім євродепутатів вже зверталися з окремим листом до Єврокомісії, нарікаючи на те, що британське МВС діє "всупереч духу" угоди про Brexit.

В МВС (Home Office) прокоментували, що правила "зрозумілі та доступні онлайн" і що відомству потрібні докази права особи на проживання і роботу в країні. Проте у самих правилах, пише The Guardian, чітко вказано, що відвідувати зустрічі, конференції, семінари, співбесіди чи ділові переговори можна і без робочої візи.