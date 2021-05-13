Британия не впустила и выслала ряд граждан ЕС, которые по правилам имели право на въезд - СМИ

Ряд граждан ЕС, которые направлялись в Британию, оказались в центрах содержания нелегальных иммигрантов или спецкомнатах в аэропортах, хотя со своей целью поездки имели право на въезд без визы и после Brexit.

Об этом пишет The Guardian после интервью с людьми, которые оказались в такой ситуации, сообщает "Европейская правда".

Значительную долю среди таких путешественников составляют европейцы, которые ехали на собеседование для трудоустройства, хотя правила Министерства внутренних дел явно разрешают приезжать с такой целью и без визы.

Как сообщает издание, более 10 граждан стран ЕС были задержаны и высланы только в аэропорту Гатвика за прошедшую неделю, при этом некоторых отправляли в спеццентр в Ярл Вуд.

Гражданка Испании из Валенсии рассказала, что рассчитывала на беспроблемный въезд для собеседования, тем более, что какое-то время жила и работала в Британии. В аэропорту ей отказали во въезде и сообщили о выдворении из страны. Она предложила приобрести билет на обратный рейс домой на тот же день, но ее все равно отправили в центр содержания нелегальных иммигрантов.

Еще у одной испанки из Страны Басков, которая тоже летела на собеседование и рассчитывала позже податься на рабочую визу, в аэропорту отобрали телефон и поместили в центр содержания на 24 часа, а затем отправили рейсом на Барселону вместе с первой женщиной.

По их словам, они встретили еще с десяток граждан ЕС, которых задержали при таких же обстоятельствах - граждан Испании, Франции, Чехии, Италии, Португалии и ряда стран Восточной Европы.

Несколько граждан Италии, Франции, Болгарии и Греции оказались в центрах содержания в аэропорту. По данным издания, француз провел в таком центре в аэропорту Эдинбурга 48 часов. Посол Болгарии в Британии подтвердил, что несколько граждан Болгарии оказались в центрах содержания нелегальных иммигрантов.

Отмечается, что восемь евродепутатов уже обращались с отдельным письмом в Еврокомиссию, сетуя на то, что британское МВД действует "вопреки духу" соглашения о Brexit.

В МВД (Home Office) прокомментировали, что правила "ясные и доступны онлайн" и ведомству нужны доказательства права лица на проживание и работу в стране. Однако в самих правилах, пишет The Guardian, четко указано, что посещать встречи, конференции, семинары, собеседования или деловые переговоры можно и без рабочей визы.