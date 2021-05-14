В’їзд до Греції для туристів з України поки закритий - посольство

Попри відкриття туристичного сезону в Греції в’їзд громадян України з туристичною метою до країни поки закритий.

Про це повідомило посольство України в Греції, пише "Європейська правда".

"Станом на 14 травня 2021 року рішення грецьким урядом щодо в’їзду громадян України в Грецію з туристичною метою не прийнято", – заявили в посольстві.

У посольстві наголосили, що проінформують про зміни режиму в’їзду громадян України в Грецію невідкладно, коли такі будуть.

Раніше повідомлялося, що Греція знову відкрилась для іноземних туристів з 14 травня. Туристам дозволено відвідувати Грецію, якщо вони щеплені або можуть показати негативний результат тесту на COVID-19.

Туристичний сектор, який складає приблизно п’яту частину ВВП Греції, зазнав найсуворішого падіння за останній рік, коли доходи зменшились до 4 млрд євро, менше чверті з 18 млрд у 2019 році.

З початком туристичного сезону Греція скасувала також більшість існуючих протиепідемічних обмежень.

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