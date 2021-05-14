Ексглаву МВС Італії Сальвіні не судитимуть у другій справі про незаконне затримання мігрантів

Лідер італійської партії "Ліга" та колишній глава МВС Маттео Сальвіні не повинен поставати перед судом за звинуваченнями у викраденні групи мігрантів, яким він не дозволив висадитися на берег.

Про це оголосив у п'ятницю суддя сицилійського міста Катанія, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Справа була зосереджена на інциденті в липні 2019 року, коли Сальвіні, тодішній міністр внутрішніх справ, на шість днів заблокував понад 100 людей на борту корабля берегової охорони "Грегоретті", очікуючи, поки європейські союзники погодяться їх переселити.

Прокурори в Катанії попросили суддю не починати судовий розгляд проти, заявивши, що його рішення не порушує міжнародних договорів і не повинно розглядатися як викрадення.

Справа в Катанії схожа на окреме розслідування в столиці Сицилії Палермо щодо мігрантів, яких тримали на борту іншого судна через місяць після інциденту з "Грегоретті".

Однак, у абсолютно протилежному рішенні, суддя у Палермо минулого місяця наказав Сальвіні постати перед судом через ці звинувачення. Якщо його визнають винним, Сальвіні може загрожувати до 15 років в'язниці.

"Якщо в Катанії не було викрадення людей, то я не розумію, чому має бути викрадення людей у ​​Палермо", - сказав Сальвіні журналістам після ухвали п'ятниці.

Суд у Палермо розпочнеться 15 вересня.