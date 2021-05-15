Україна очікує на конкретні політичні рішення щодо членства в ЄС до 2027 року 

Україна очікує від ЄС перегляду політики сусідства та конкретних політичних рішень щодо членства до 2027 року.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу форуму.

"Ми очікуємо, що в 2022 році Європейський Союз започаткує перегляд політики сусідства, і цей перегляд стосуватиметься усіх країн Східної Європи; що буде вироблено конкретний новий формат співпраці для Грузії, України і Молдови, країн, які прагнуть членства.

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І ми очікуємо, що до 2027 року, коли Литва перебере головування в Раді ЄС, можна буде вийти на конкретні політичні рішення", - сказала вона.

Країнам-членам ЄС зрозуміло, що є потреба в новій політиці сусідства, яка створила б нові формати і можливості для країн, що прагнуть вступу чи тіснішої інтеграції, наголосила Стефанішина.

Раніше повідомлялося, що Литва вважає своїм "завданням-мінімум" забезпечити початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу в 2027 році.

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Україна має шанси отримати членство у ЄС не раніше, ніж через 10 років, але й швидше, ніж через 30 років.