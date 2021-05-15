Украина ожидает конкретных политических решений относительно членства в ЕС до 2027 года
Украина ожидает от ЕС пересмотра политики соседства и конкретных политических решений относительно членства до 2027 года.
Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу форума.
"Мы ожидаем, что в 2022 году Европейский Союз начнет пересмотр политики соседства, и этот пересмотр коснется всех стран Восточной Европы; что будет создано конкретный новый формат сотрудничества для Грузии, Украины и Молдовы, стран, которые стремятся к членству.
И мы ожидаем, что до 2027 года, когда Литва примет председательство в Совете ЕС, можно будет выйти на конкретные политические решения", - сказала она.
Странам-членам ЕС понятно, что есть потребность в новой политике соседства, которая создала бы новые форматы и возможности для стран, стремящихся к вступлению или более тесной интеграции, подчеркнула Стефанишина.
Ранее сообщалось, что Литва считает своей "задачей-минимум" обеспечить начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз в 2027 году.
Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Украина имеет шансы получить членство в ЕС не ранее, чем через 10 лет, но и быстрее, чем через 30 лет.