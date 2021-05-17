У Чехії - найменше нових заражень коронавірусом з літа

Напередодні, 16 травня, у Чехії зареєстрували найменший приріст заражень коронавірусом з літа 2020 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

16 травня зареєстрували 257 нових заражень, що є найменшим недільним показником з кінця літа минулого року. Напередодні, 15 травня, повідомили про 598 хворих.

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Минулого тижня в середньому за день реєстрували по 1090 нових випадків, за тиждень до того - по 1546. Для порівняння, на піку весняної хвилі епідемії показники інколи наближалися до 17 тисяч хворих за день.

Індекс поширення вірусу, який показує, скільки людей в середньому інфікує один хворий, залишається меншим 1.

Ситуація суттєво відрізняється за регіонами - тоді як в одних показники захворюваності перевищують 100 на 100 000 населення, як у Моравсько-Сілезькому та Злінському краї, то в деяких це - близко 10.

Тим часом в країні відкрили реєстрацію на щеплення від коронавірусу для людей віком від 40 років.

На кінець тижня, повну вакцинацію від коронавірусу отримали більше 1,1 млн осіб - з близько 10,6 млн населення країни.