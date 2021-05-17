В Чехии - наименьшее число новых заражений коронавирусом с лета

Накануне, 16 мая, в Чехии зарегистрировали наименьший прирост заражений коронавирусом с лета 2020 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

16 мая зарегистрировали 257 новых заражений, что является наименьшим показателем за воскресенье с конца лета прошлого года. Накануне, 15 мая, сообщили о 598 больных.

На прошлой неделе в среднем за день регистрировали по 1090 новых случаев, за неделю до того - по 1546. Для сравнения, на пике весенней волны эпидемии показатели иногда приближались к 17 000 больных в день.

Индекс распространения вируса, который показывает, сколько людей в среднем инфицирует один больной, остается меньше 1.

Ситуация существенно отличается в зависимости от региона - если в одних показатели заболеваемости превышают 100 на 100 000 населения, как в Моравско-Силезском и Злинском крае, то в некоторых это - около 10.

Тем временем регистрацию на прививку от коронавируса открыли для людей в возрасте от 40 лет.

К концу прошлой недели, полную вакцинацию от коронавируса получили более 1,1 млн человек - с около 10,6 млн населения страны.