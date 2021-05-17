Земан наполягає на кількох версіях вибухів у Врбетіце

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що наполягає на необхідності кількох версій вибухів на військових складах у Врбетіце.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDnes.

Земан заявив, що не є прибічником лише однієї версії вибухів, яка передбачає, що за ними стоять російські спецслужби.

"Я запитав міністра юстиції Бенешову, яка третя версія. І вона сказала, що це могло бути приховування недостачі. Стара версія, що вибух стався внаслідок неналежного поводження з вибуховими матеріалами, вже існувала роки тому", - сказав він.

За словами Земана, підозра щодо Росії – занадто серйозна і потребує ретельного розслідування.

Також він зазначив, що довіряє поліції країни, але не вірить службі безпеки та інформації.

Прем'єр-міністр Андрей Бабіш відповів, що на даний момент існує лише одна версія розслідування, і він ознайомив з нею президента.

"Я пояснив президенту, що поліція розслідує одну версію. Можливо, були й інші версії під час розслідування, але зараз є лише одна. Можливо, це породило непорозуміння, інакше я не можу це пояснити", - зазначив Бабіш.

Нагадаємо, 24 квітня після майже тижня мовчання Мілош Земан вперше прокоментував скандал щодо причетності агентів ГРУ до вибухів на військових складах у Врбетіце та заявив, що про однозначну причетність російських агентів можна буде говорити після завершення розслідування.

Низка політиків обурилися виступом Земана. Зокрема, вони заявили, що він розкрив інформацію, яку не можна було повідомляти, а також - що його виступ поставив під сумнів дані, оприлюднені урядом, і "відкрив двері" для російської дезінформації.