Земан настаивает на нескольких версиях взрывов во Врбетице

Президент Чехии Милош Земан заявил, что настаивает на необходимости нескольких версий взрывов на военных складах во Врбетице.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDnes.

Земан заявил, что не является сторонником только одной версии взрывов, которая предусматривает, что за ними стоят российские спецслужбы.

"Я спросил министра юстиции Бенешову о третьей версии. И она сказала, что это могло быть сокрытие недостачи. Старая версия, что взрыв произошел в результате ненадлежащего обращения с взрывчатыми материалами, уже существовала годы назад", - сказал он.

По словам Земана, подозрение в отношении России - слишком серьезное и требует тщательного расследования.

Также он отметил, что доверяет полиции страны, но не верит службе безопасности и информации.

Премьер-министр Андрей Бабиш ответил, что на данный момент существует только одна версия расследования, и он ознакомил с ней президента.

"Я объяснил президенту, что полиция расследует одну версию. Возможно, были и другие версии при расследовании, но сейчас только одна. Возможно, это породило недоразумение, иначе я не могу это объяснить", - отметил Бабиш.

Напомним, 24 апреля после почти недели молчания Земан впервые прокомментировал скандал вокруг причастности агентов ГРУ к взрывам на военных складах во Врбетице и заявил, что об однозначной причастности российских агентов можно будет говорить после завершения расследования.

Ряд политиков возмутились выступлением Земана. В частности, они заявили, что он раскрыл информацию, которую нельзя было сообщать, а также что его выступление поставило под сомнение данные, обнародованные правительством, и "открыло двери" для российской дезинформации.