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ЄС, Німеччина та ВООЗ подарували Молдові захист для медиків на пів мільйона євро

Понеділок, 17 травня 2021, 18:26

Євросоюз та Німеччина за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я подарували Молдові засоби захисту для медиків, що працюють з хворими на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Вантаж прибув до країни 17 травня - 1,6 млн захисних рукавичок та 300 тисяч масок загальною вартістю 537,5 тисяч євро. 

 
Фото: NewsMaker

У МОЗ Молдови зазначили, що отримані маски й рукавички розподілять у лікарні по всій території країни. 

 
Фото: NewsMaker

Як повідомлялося, у кінці травня Молдова очікує нові 45,6 тисячі доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca через платформу COVAX.

Загалом Молдова отримала вже 785 770 доз вакцини від коронавірусу: частину - за допомогою Румунії, частину - через платформу COVAX, російську вакцину "Спутник V", надану як гуманітарну допомогу, та дві партії китайських вакцин.

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Молдова Коронавірус
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